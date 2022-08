"Ça fait beaucoup là..." : Une photo de Rebecca Hampton blessée inquiète, elle s'explique !

Depuis l'annonce de l'arrêt de Plus belle la vie, dont le grand final sera diffusé sur France 3 en novembre prochain, Rebecca Hampton n'est pas au top de sa forme... Il faut dire qu'elle campait depuis 2004 l'avocate Céline Frémont, l'un des personnages principaux au Mistral. C'est toute une partie de sa vie qui est bousculée. Elle quitte ainsi Marseille pour s'installer à Paris, mais garde toutefois une attache forte pour la cité phocéenne.

Samedi 27 août 2022, la jolie blonde de 49 ans s'illustre sur place. Elle se saisit de son compte Instagram afin de partager avec ses plus de 115 000 fidèles abonnés une nouvelle photo, prise lors d'une exposition d'art sur la Cannebière. Dessus, Rebecca Hampton apparaît lunettes de soleil vissées sur le nez, les cheveux relevés en arrière et esquisse un timide sourire. Son débardeur rouge laisse voir un bandage blanc autour de son coude. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'inquiètent ! En commentaires, ils sont nombreux à demander de ses nouvelles et à chercher à savoir ce qu'il s'est passé. Face à ces interrogations, l'ex-compagne de Serge Dupire, à qui elle donnait la réplique dans Plus belle la vie, s'explique. Rebecca Hampton évoque ainsi un "souci opératoire", et plus encore une "deuxième opération du coude en un mois et demi". Aussi, l'actrice estime que "ça va aller" même si "ça fait beaucoup là"...