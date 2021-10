"Du verre a explosé !" : La maison de Rayane Bensetti saccagée par deux hommes... Les dégâts en images !

Sacrée mésaventure pour Rayane Bensetti ! Sur les réseaux sociaux, le comédien de 28 ans partage le plus souvent sa joie de vivre et sa bonne humeur. Mais ce mercredi 13 octobre 2021, c'est son ras-le-bol qu'il publie, toujours avec une pointe d'humour. En story sur Instagram, l'ex grand complice de Denitsa Ikonomova, avec qui il a remporté Danse avec les stars (saison 5, en 2014), se lâche.

"Les amis, la vie d'artiste, c'est surtout ça ! C'est de passer du Casino de Paris à ce que vous allez voir. Dites-vous que depuis le mois d'avril, il y a des travaux chez moi, je ne sais même pas pourquoi. Et à chaque fois c'est ce guignol qui vient 'réparer' avec son pote incompétent. Dites-vous qu'à partir du moment où ils finissent les travaux, c'est toujours pire qu'avant leur passage. Donc ils reviennent et reviennent et reviennent sans cesse", écrit l'interprète de Diego dans le film à succès Tamara.

Et de partager des vidéos de ces fameux travaux à son domicile. Sur les images, deux ouvriers poncent le bois d'une grande fenêtre, la portent puis semblent tenter de la replacer où elle était. Le tout au son d'une musique sarcastique faisant penser à un numéro de cirque. "À la base, c'était juste pour changer le silicone de la fenêtre parce que l'eau rentrait... Et puis ces deux trous de balle ont eu une idée de génie pour remettre la fenêtre qu'ils n'avaient pas besoin d'enlever...", lance Rayane Bensetti, tandis que les deux hommes placent la fenêtre sur deux bouteilles en verre. Sans surprise, tout éclate ! "On le savait que c'était une idée de merde. Evidemment qu'on le savait", regrette le comédien.

Et le spectacle ne s'arrête pas là. L'un des deux ouvriers se met à balayer le sol, rempli de morceaux de verres, forcément. "Il s'est servi du marteau pour pousser le verre dans la pelle", note Rayane Bensetti, visiblement désemparé par la situation. "Je vous avoue qu'au début je me suis dit : 'Rayane, ils saccagent ta maison mais ce n'est pas grave, garde le sourire.' Sauf que le verre a explosé de partout, j'ai mon chien qui marche dessus et ils sont en train de détruire le sol que j'ai posé moi-même", poursuit-il prêt à craquer.

Un numéro de cirque qui ne l'amuse donc plus ! En espérant que ni son chien ni personne ne se blesse...