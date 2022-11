"Elle a crié 45 minutes" : Fabrice Sopoglian pleure la mort de sa mère, retrouvée avec "des bleus partout sur le visage"

Lors du 72e Festival de Cannes en 2019, Fabrice Sopoglian avait déjà évoqué sa mère, victime de problèmes de santé. Connu pour être le parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12), l'homme au sourire ultra-blanc avait expliqué la raison de son absence du tapis rouge de la Croisette. "Mon Festival de Cannes cette année se transforme aux urgences à l'hôpital depuis cinq jours au côté de ma maman qui est malade !", avait-il écrit avant de donner finalement des nouvelles rassurantes indiquant qu'elle "allait mieux".

Il y a quelques jours, Fabrice a malheureusement annoncé une terrible nouvelle. Après trois ans de combat contre le cancer, sa maman est finalement décédée. Totalement perdu et désemparé, il avait publié une photographie de sa maman tout en lui écrivant une magnifique déclaration d'amour, teintée de nostalgie et de tristesse. "On a combattu 3 ans ensemble, sans relâche, quel courage, quelle force et rage de vivre que tu as eu mais ton cancer a été le plus fort! Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans toi car tu étais ma motivation", avait-il commette alors.

Le 26 novembre 2022, le producteur très proche de Christian Audigier a dévoilé une image de l'enterrement de sa maman. Un moment tragique pour Fabrice Sopoglian qui a souhaité rendre un dernier hommage à celle qu'il surnomme souvent "la femme de sa vie" : "Fais un bon voyage maman. Je n'aurais jamais imaginé écrire une telle phrase un jour !"