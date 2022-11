Diaporama : "Elle a crié 45 minutes" : Fabrice Sopoglian pleure la mort de sa mère, retrouvée avec "des bleus partout sur le visage"

5 / 13

Exclusif - Samy Naceri fête son anniversaire entouré de sa nouvelle compagne Marie de Fleurieu et des ses amis au W Hotel à Hollywood. Le producteur Fabrice Sopoglian, les actrices Lisa Masker, Natalie Burn et Nathalie Sorensen étaient de la partie. Samy Naceri est à Los Angeles pour tourner le documentaire 'American Badass' sur la vie de l'acteur Michael Madsen produit par Fabrice Sopoglian et réalisé par Dominique Milano. Un bon nombre de stars américaines y seront présentes jouant leur propre rôle comme Charlie Sheen, Ron Perlman (Sons of Anarchy), Mike Star (les affranchies) Al Pacino, Uma Thurman et bien entendu le maître incontesté du 7e art Quentin Tarantino lui-même qui devrait y faire une apparition. Le 2 juillet 2016 © BestImage