"Elle a un zgeg" - Jeff Panacloc en roue libre sur Liane Foly : il se lâche dans TPMP

Jeff Panacloc, malgré son récent coup de mou, était en forme ce lundi 26 septembre ! Lui ou plutôt sa mythique marionnette Jean-Marc, qui n'a pas épargné la chanteuse Liane Foly à travers une succession de blagues plus osées les unes que les autres. Tout a commencé lorsque Cyril Hanouna lui a demandé comment se passait son expérience au sein des Enfoirés.

"Il y a une bonne ambiance dans la troupe ?" lui a alors demandé l'animateur de C8, ce à quoi le ventriloque a répondu avec humour : "Non c'est une belle brochette de connards avec qui je ne m'entends pas très bien !", avant de reprendre son sérieux et d'évoquer sa satisfaction d'avoir pu chanter aux côtés de Liane Foly, un grand nom de la chanson française. "On l'embrasse" a souligné Baba. "Ouais bah Liane Foly je l'ai baisée !" a soudainement ajouté Jean-Marc, de quoi choquer dans un premier temps le plateau, avant que tout le monde n'explose de rire.

Michel Drucker également pris pour cible

Pour rappel, Jeff Panacloc, qui sera au Dôme de Paris du 30 septembre au 2 octobre prochain pour présenter son nouveau one man show, est réputé pour son humour très osé, en témoigne cette énième blague du ventriloque. "Elle a un zgeg en plus !" a-t-il rajouté par le biais de son singe Jean-Marc face à un plateau hilare. "T'as fait plusieurs fois l'émission de Michel Drucker ?" a demandé Cyril Hanouna à Jeff Panacloc afin de reprendre le fil de l'émission. Mais c'était sans compter sur la forme olympique de Jean-Marc, qui en a remis une couche sur la chanteuse: "Lui aussi il a baisé Liane Foly !" a-il lancé, provoquant une fois de plus, les rires des chroniqueurs et du public.

Il faut décidément croire que la célèbre interprète de Au fur et à mesure, qui évoquait récemment sa rhinoplastie, était la cible du soir de Jean-Marc puisque quelques instants plus tard, le singe expliquait que Jeff Panacloc savait le faire parler "sans bouger ses lèvres, comme Liane Foly ! ". Un Jeff Panacloc et Jean-Marc des grands soirs !