Jeff Panacloc, sa santé en danger : révélations sur le soir où il a "fini à l'hôpital" sans que personne ne le sache

Pour cette rentrée 2022, Jeff Panacloc est sur tous les fronts. Brillant en tant qu'enquêteur dans Mask Singer, une émission à retrouver dès ce soir sur TF1, il sera également au Dôme de Paris du 30 septembre au 2 octobre prochain pour présenter son nouveau one man show. Voilà de quoi rassurer ses fans puisqu'en avril dernier, il avait interrompu provisoirement sa carrière afin de se reposer après avoir vécu un burn-out. Une anecdote qu'il a bien voulu raconter sur le plateau de Buzz TV le 13 septembre dernier, qualifiant ainsi ce passage de sa vie comme son pire souvenir.

"Le pire souvenir, je pense que c'est une soirée, là, il n'y a pas si longtemps que ça, justement quand je n'étais pas bien. J'ai quitté la scène au début du spectacle parce que je n'étais vraiment, vraiment pas bien. J'étais au bout du bout et ce sont les techniciens qui sont venus me rattraper en loge. On m'a dit : 'tu ne peux pas laisser les gens comme ça' et ils ont raison. Et puis, je suis remonté sur scène, j'ai tenu bon et je suis tombé à la fin du spectacle dans les loges, et voilà, j'ai fini à l'hôpital. Mais en tout cas, j'ai fait le spectacle jusqu'au bout", a-t-il raconté.