Jeff Panacloc : Photos de ses adorables filles, craquantes têtes blondes, avec leur maman Charlotte

Un homme "au fond du trou" qui se livre

Deux petites filles qui représente une bouffée d'oxygène pour Jeff Panacloc, qui a cumulé les coups durs depuis quelque temps, entre problèmes de santé et vie amoureuse pobablement chamboulée... Alors qu'il se produisait sur la scène mythique de l'Olympia de Paris, en janvier dernier, il s'était montré très très ému devant les spectateurs après une représentation de son show, et s'était alors déclaré "au fond du trou". Ce soir-là, il s'était produit devant ses filles Rose (4 ans) et Alice (2 ans), ses parents et sa "chérie". Et s'il n'avait pas choisi le mot "femme", cela laissait alors penser qu'il avait entamé une nouvelle relation.