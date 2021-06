Jeff Panacloc, papa de deux filles : "J'essaye de ne pas tout mélanger"

C'est l'un des humoristes les plus populaires des dix dernières années. Depuis ses débuts en mars 2011 dans l'émission de Patrick Sébastien, Le plus grand cabaret du monde, a qui il doit beaucoup, Jeff Panacloc n'en finit plus de remplir des salles un peu partout en France. Avec son style basé sur la ventriloquie, le jeune homme de 34 ans, né à Nogent-sur-Marne, a conquis les Français grâce à sa marionnette complètement loufoque et qu'il a nommé Jean-Marc. Un duo inséparable et c'est à se demander lequel des deux est le plus célèbre aujourd'hui ?

Interrogé par Le Parisien mercredi 16 juin sur ses projets à venir et sur sa vie de famille, Jeff Panacloc a fait quelques confessions sur ses deux filles, Rose (née en 2018), et Alice (née en 2020). Si le jeune papa s'est déjà confié sur sa relation avec la plus grande, il n'a jamais vraiment évoqué le rapport de ses filles avec son métier et notamment la star de ses shows, le singe Jean-Marc. "Il n'existe pas trop à la maison, la grande sait que c'est mon ami, mais j'essaie de ne pas tout mélanger. C'est important", déclare-t-il.

Si elles peuvent ne pas être fans de Jean-Marc, ça sera très bien

Si le mari de Charlotte de Hugo, qu'il a épousé en 2016 après une demande en mariage assez particulière, souhaite protéger Rose et Alice de son métier et de sa notoriété, il sait bien que les choses ne vont pas durer. "Il n'y a pas de photos de lui chez moi, j'ai envie de les protéger de tout ça, elles sauront bien assez tôt ce que fait papa", assure-t-il, avant de conclure sur un souhait : "Si elles peuvent ne pas être fans de Jean-Marc, ça sera très bien".