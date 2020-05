Jeff Panacloc papa pour la 2e fois : le prénom de sa fille révélé (EXCLU)

Après le succès de son spectacle Jeff Panacloc contre-attaque, avec lequel il s'est produit entre 2017 et janvier 2020, l'humoriste de 33 ans s'accorde une pause bien méritée. Déjà dans une interview accordée au magazine Gala en mai 2019, il avait confié avoir besoin d'une parenthèse : "Pour profiter de mon enfant et écrire mon troisième spectacle, avait-il expliqué. Quand elle [Rose, NDLR] est née, je jouais à Paris et j'ai pu profiter d'elle comme je le voulais pendant ses trois premières semaines (...). Je redoute le moment où elle va comprendre que je m'en vais pour travailler et jouer avec une peluche."