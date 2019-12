Jeff Panacloc : Sa demande en mariage pas vraiment dans les règles...

Jeff Panacloc parcourt toujours les routes de France et tente de faire la promotion de son DVD, cadeau parfait en ces fêtes de fin d'année. C'est pour qu'encore plus de chanceux trouvent cet objet sous le sapin que le ventriloque s'est livré dans les pages de Gala, le 19 décembre 2019. Sur son adolescence, notamment.

"Je ne ressemblais à rien avec mes lunettes, mes boutons, mes cheveux gras et un peu d'embonpoint... J'ai tout eu ! Avec mon meilleur pote de l'époque, on était pareil et on se serrait les coudes sans le savoir, sans se l'avouer. Les filles ne s'intéressaient pas vraiment à moi. Avec la magie, j'espérais peut-être en impressionner deux ou trois", explique-t-il au cours de cet entretien mené par Catherine Ceylac, ancienne animatrice de Thé ou Café.

Heureusement, aujourd'hui Jeff Panacloc a une vie sentimentale très épanouie, grâce à sa femme Charlotte de Hugo. Ils ont d'ailleurs accueilli une petite fille prénommée Rose, le 15 février 2018. "Ma femme est mon garde-fou. J'ai de la chance, quand je rentre le soir, on ne parle pas du métier. Elle est très fière de moi, je pense, mais elle m'aide à garder les pieds sur terre. Quand je l'ai connue, en 2013, je n'étais pas célèbre. Elle était attachée de presse, on a vécu l'ascension ensemble. Je ne peux pas être une star avec ma femme, ni avec ma fille", a raconté le ventriloque.

Après un si joli début d'histoire, Jeff Panacloc raconte qu'il a voulu officialiser sa relation avec Charlotte. Lors d'un voyage en Italie, la voix de la marionnette Jean-Marc raconte qu'il s'est lancé dans sa demande... sans mettre un genou à terre. "J'ai organisé un week-end à Rome. C'était une surprise pour elle. Vous savez, Catherine, je suis quelqu'un de très timide. Même ma demande en mariage était un peu bancale. J'aurais aimé pouvoir poser un genou à terre, mais je ne sais pas faire. Je suis très pudique", s'est-il rappelé. Quel grand sensible !

