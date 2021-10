Jeff Panacloc : Sa fille Alice apeurée par son acolyte Jean-Marc...

Humoriste indissociable de son acolyte, le facétieux Jean-Marc, Jeff Panacloc a dévoilé les relations très passionnelles que celui-ci entretenait avec ses deux filles, Rose et Alice (née en 2018 et 2020, fruits de son amour avec l'ancienne attachée de presse, Charlotte de Hugo qu'il a épousée en mai 2016).

Interviewé dans l'émission C à vous le 7 octobre 2021, le ventriloque a confié que son aînée adorait sa marionnette tandis que la cadette la détestait. Il explique : "Rose dort souvent avec son Jean-Marc à elle, je suis un peu jaloux parfois". Par contre pour Alice c'est une toute autre histoire puisque celle-ci serait effrayée par la peluche aux poils oranges : "Pour l'instant, elle a un peu peur. Quand elle voit Jean-Marc dans le salon, ça la fait un peu flipper".

Ancien électricien de Seine-et-Marne, Jeff (Damien Colcanap de son vrai nom) est pourtant devenu célèbre grâce à son complice Jean-Marc. Baptisée Jean-Marc en hommage au patron du magasin de magie que fréquentait l'humoriste quand il était enfant, cette peluche est présentée par Jeff comme "aussi douce à caresser que ses vannes sont piquantes et affutées." Ensemble, Jeff et Jean-Marc ont même sorti deux titres : J'suis quand même beau en 2014 et J't'emmerde en 2015.

L'humoriste de 35 ans n'a par contre pas précisé si ses filles appréciaient Nabilouche (la petite-amie de Jean-Marc présentée au public la première fois dans le spectacle Jeff Panacloc contre-attaque mais aussi en 2020 dans l'émission L'étrange Noël de Jeff Panacloc sur TF1) ni si elles s'étaient liées d'amitié avec leur fils Jean-Louche.