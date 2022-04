Jeff Panacloc obligé de faire un break : "Un souci de santé m'empêche de faire pas mal de choses"

S'il n'en a pas dit plus sur les raisons médicales qui le poussent à couper du public, Jeff Panacloc a d'ores et déjà affirmé que les trois prochaines dates prévues dans le sud de la France les 22, 23 et 24 avril sont reportées au mois de mai. "Pour des raisons de santé, les spectacles de Jeff Panacloc à Nice, Toulon et Marseille sont reportés", apprend-on dans son dernier post Instagram. Les dates de tournée à venir sont, en revanche, maintenues pour le moment.

Les nombreux commentaires des fans ont dû faire chaud au coeur de Jeff Panacloc. Tous ont apporté du soutien à l'humoriste et des messages de réconfort : "Bon rétablissement", "Prends soin de toi et reviens vite en forme", "Repose toi bien", "On vous envoie toute notre force", "On espère que ce n'est pas trop grave", "Plein de bisous positifs." Des mots plein de bienveillance qui devraient permettre au papa de deux filles, Alice et Rose, de vite être remis sur pied.