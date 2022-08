Jeff Panacloc divorcé de la mère de ses filles ? Ses propos qui laissent peu de place au doute

Nouveau défi pour le populaire ventriloque et humoriste Jeff Panacloc : il va mener l'enquête auprès d'un nouveau jury dans Mask Singer saison 4, sur TF1. Une bulle de bonne humeur qui doit lui faire du bien au moral, lui qui a accumulé quelques coups durs ces derniers temps, entre problèmes de santé et vie amoureuse de toute évidence chamboulée...

En effet, Jeff Panacloc semble aujourd'hui divorcé de la mère de ses filles, Charlotte de Hugo. Alors qu'il se produisait sur la scène mythique de l'Olympia de Paris, en janvier dernier, il s'était montré très très ému devant les spectateurs après une représentation de Jeff Panacloc Adventure. Comme le rapportait Purepeople, présent dans la salle, il s'était déclaré "au fond du trou", n'étant pas certain de réussir à maintenir ses spectacles. Lors de cette soirée, il s'était produit devant ses filles Rose (4 ans) et Alice (2 ans), ses parents et sa "chérie". Il n'avait alors pas employé le mot femme, laissant penser qu'il avait entamé une nouvelle relation... Il avait également évoqué la page blanche à laquelle il s'était confronté lors du confinement, synonyme du début d'un nouveau spectacle à écrire mais avait également parlé d'un divorce sans entrer dans les détails... Par la suite, il n'a jamais repris la parole publiquement sur ce sujet, laissant planer le doute quant à une possible rupture avec sa femme.

Pour rappel, Jeff Panacloc (35 ans) a épousé son ancienne attachée de presse Charlotte de Hugo en 2016, à Paris. "Elle ne l'est plus, mais elle continue à m'épauler dans mon aventure artistique. Elle me remet les pieds sur terre si je doute et m'aide à intégrer qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie", disait-il à l'époque dans les pages du magazine Paris Match. Est-elle aujourd'hui encore une épaule sur laquelle s'appuyer ? Pas sûr...