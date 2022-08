Mask Singer saison 4 : nouveaux costumes, grosses nouveautés, date de lancement... Tout ce qu'il faut savoir

La nouvelle a été officialisée par TF1 mardi 2 août 2022. La prochaine saison de Mask Singer fera prochainement son grand retour puisque le coup d'envoi de la saison 4 est prévu pour le 23 août prochain. Un mardi donc et plus le vendredi comme c'était le cas la saison passée. Et comme chaque année, la production a tout mis en oeuvre pour surprendre les téléspectateurs.

En juillet dernier s'est tenue la conférence de presse de Mask Singer 2022. L'occasion pour les journalistes de retrouver le présentateur Camille Combal ainsi que le jury en grande partie renouvelé. Si Kev Adams est de retour, il sera cette fois accompagné de la chanteuse Vitaa, de l'humoriste Jeff Panacloc et de l'actrice Chantal Ladesou. Et ils n'ont pas été au bout de leurs surprises lors du tournage.

Cette année, douze personnalités ont été castées pour se glisser dans un costume et interpréter des chansons bien connues. Mais plus seront à démasquer puisque, comme l'an dernier, la production a mis les petits plats dans les grands. "Il y aura des surprises à tous les niveaux. On a repris ce qui a fonctionné par le passé comme deux stars internationales qui viendront le temps d'un épisode chacune ainsi que des enquêteurs invités sur deux épisodes également. Cette fois, on aura aussi un personnage qui va arriver en cours de compétition avec des bâtons dans les roues parce que sinon ce serait trop facile. Un épisode sera composé de duos entre les différents personnages, sans qu'ils sachent avec qui ils chantent. Il n'y aura pas de corbeau mais un espion incarné par une célébrité qu'il faudra aussi démasquer. En tout, 18 personnalités à reconnaître", a confié le producteur Anthony Meunier comme le rapporte Le Parisien.

Du côté des costumes, les téléspectateurs découvriront un bébé, un bonhomme en pain d'épice, une mariée ou encore un dalmatien drag-queen comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. Parmi eux, "il y en aura même un qui se mange, a précisé le producteur. Le public aura aussi le plaisir de retrouver la personnalité qui s'était blessée lors de la précédente saison et qui n'avait donc pas pu participer. Il sera dans un costume de singe. Lors de chaque émission, deux personnalités seront démasquées, une en milieu de programme et l'autre à la fin.

Rendez-vous à partir du 23 août prochain, à partir de 21h10, pour découvrir la saison 4 de Mask Singer.