Diaporama : Mask Singer saison 4 : nouveaux costumes, grosses nouveautés, date de lancement... Tout ce qu'il faut savoir

Chantal Ladesou au photocall de la soirée "Action Enfance fait son cinéma" au Grand Rex à Paris le 13 juin 2022 Depuis plus de 60 ans, la Fondation Action Enfance a pour mission d'accueillir, de protéger et d'éduquer des frères et sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte, séparés de leurs parents sur décision du Juge des enfants. La cinquième édition du festival “ACTION ENFANCE fait son cinéma” s’est achevée ce lundi 13 juin par une cérémonie au Grand Rex, présentée par Caroline.Vigy et Laurent.Fontaine. Cette année encore et durant plus de huit mois, les étudiants des plus grandes écoles de cinéma et de réalisation audiovisuelle se sont mobilisés aux côtés de la Fondation ACTION ENFANCE et ont insufflé dans chaque Village d’Enfants et Foyer une dynamique ambitieuse et valorisante pour les enfants et les éducateurs familiaux. 16 courts-métrages étaient présentés sur plus de 180 synopsis originaux et créatifs reçus cette an- née. Un jury présidé par la comédienne Marie-Anne.Chazel entourée du producteur Arnaud de Crémiers (Gaumont), des comédiennes Catherine.Marchal, Chantal.Ladesou, Charlotte.Gaccio, Juliette.Allain, du réalisateur Nessim.Chikhaoui, des journalistes Laurie.Cholewa (Canal+, Europe 1) et Fabrice Le- clerc (Paris Match), de l’humoriste Jarry, et du DJ Martin.Solveig, était présents pour découvrir les films. Ils ont tous été particulièrement émus et touchés par le travail de ces enfants, et aussi impression- nés par la qualité des films proposés. © Christophe Aubert via Bestimage