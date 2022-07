Liane Foly cash sur sa rhinoplastie : "On m'a beaucoup embêtée avec ça"

Dans sa jeunesse, Liane Foly a longtemps été complexée par son reflet dans le miroir. Interviewée le 22 juillet 2022 dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, la chanteuse de 59 ans a confié ce qui a été l'objet de tous ses complexes : son nez. Détestant son nez depuis "toute petite", sa mère souffrait également du même problème. Très touchante, Liane Foly confie : "J'entendais aussi toujours maman dire : "Je me ferais opérer du nez, un jour je me ferais opérer du nez ! Elle ne l'a jamais fait. Donc moi, dès que j'ai pu, je l'ai fait."

En 1997, l'interprète du titre On a tous le droit a donc réussi à vaincre ses peurs et a décidé de sauter le cap de la chirurgie esthétique pour faire une rhinoplastie. Se sentant beaucoup mieux dans sa peau depuis l'opération, celle qui a prêté sa voix à plusieurs personnages de dessin animés, dont celle de Belle dans La Belle et la Bête, a reçu de nombreuses critiques lui reprochant d'être passée sous le bistouri et de ne pas avoir assumé son visage tel qui était.

On m'a beaucoup embêtée avec ça

"C'est arrivé à un moment dans ma carrière, environ dix ans après que je sois reconnue du public. Donc on m'a beaucoup embêtée avec ça. Mais après avec le temps, tout passe." a-t-elle confié. Désormais guérie des blessures et des ragots du passé, l'ex d'André Manoukian a ensuite cité une phrase d'un philosophe romain qu'elle "aime beaucoup" : "Pour connaître le fond d'une chose, confie-la au temps."

Certainement pas prête à faire la promotion de la chirurgie esthétique à outrance chez les jeunes, Liane Foly indique malgré tout que ces opérations ne sont pas toujours mauvaises mais qu'elles peuvent changer la vie des personnes réellement et profondément complexées. "Moi je pense que, s'il faut être heureux et que ça passe par n'importe quoi, il faut vraiment le faire, il faut n'écouter personne" a-t-elle expliqué.

En revanche, la chanteuse - dont le physique est souvent comparé à celui de Kris Jenner - n'a pas eu recours à un lifting. "Jamais fait de lifting, encore" avait-elle confié sur le plateau d'Un éclair de Guény sur VL Média en décembre 2020.