"Ferme ta bouche !" : Enorme dispute entre Vincent (L'amour est dans le pré) et Stéphanie

C'est une séquence qu'il ne fallait absolument pas louper ! Lundi 1er novembre, M6 a diffusé un nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance a été électrique entre Vincent le Vigneron et Stéphanie.

L'homme de 51 ans était enfin heureux. Lors d'une soirée avec ses amis, il a déclaré devant tout le monde qu'il était amoureux de Marie-Jeanne (une fonctionnaire âgée de 56 ans). Touchée par cette belle démonstration, la prétendante a donc laissé tomber ses barrières afin de se rapprocher de l'agriculteur, une fois les caméras éteintes. Ils ont en effet échangé leur premier baiser et se sont promis de se revoir.

Pas de quoi déprimer sa rivale Stéphanie a vite réalisé que rien n'aurait été possible avec Vincent. Pour commencer, elle était végétarienne et lui fou de viande. La dog-sitter âgée de 48 ans était en plus maniaque, alors que son hôte avait tendance à tout laisser trainer et à ne pas tout nettoyer de fond en comble. Elle a donc choisi de se faire discrète, poussant son ancienne rivale à se rapprocher de Vincent.

Et elle a bien fait car, s'ils s'étaient mis en couple avec Vincent, l'ambiance aurait rapidement pu être électrique. La preuve en est avec leur grosse dispute avant son départ. Sans doute à cause de sa rage de dents qui le faisait terriblement souffrir, l'agriculteur a vite haussé le ton avec Stéphanie quand il a appris qu'elle avait donné à ses chiens les restes de la veille. "Je ne jette pas la bouffe parce que ça se gagne", a-t-il déclaré. Pour lui, ce n'est pas à ses animaux que la nourriture aurait dû aller. Il lui a ensuite reproché d'avoir fait trop de sauce pour la salade. "Ne me crie pas dessus. Ferme ta bouche, tu ne me parles pas comme ça. Pour qui tu te prends !", s'est-elle indignée face à un Vincent qui ne se laissait pas démonter.

Le candidat est vite parti dans sa chambre, furieux. Ils ont heureusement vite fait la paix hors caméras avant que la charmante blonde ne rentre chez elle.