"Tu m'as sauté dessus" : Vincent (L'amour est dans le pré) et Marie-Jeanne très proches en off

Elles étaient toujours deux prétendantes chez Vincent le Vigneron, lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 1er novembre. L'homme de 51 ans a convié Stéphanie (48 ans), une dog-sitter, et Marie-Jeanne, une fonctionnaire âgée de 56 ans, chez lui. Et il était temps de passer à la vitesse supérieure.

Vincent a présenté les deux femmes à ses amis. Et quand on leur a demandé ce qu'elles avaient fait depuis le début de l'aventure, Stéphanie a répondu : "Nous avons cuisiné, cuisiné, cuisiné et cuisiné." Et pas des mets que la végétarienne affectionnait puisqu'il y avait toujours de la viande au menu. Ce n'était pas leur seule incompatibilité car Vincent n'était pas un grand maniaque, contrairement à sa prétendante qui aurait bien récuré toute sa maison. Ainsi, chacun a bien vu qu'il n'y aurait rien de plus.

En revanche, Vincent espérait que cela irait plus loin avec Marie-Jeanne. Ainsi, il lui a demandé de s'asseoir auprès de lui lors du dîner. Tout le monde a donc bien compris sa préférence. Déterminé, l'agriculteur a fait savoir devant tout le monde, y compris Marie-Jeanne, qu'il était amoureux. Le lendemain, Stéphanie a donc voulu savoir ce que ressentait sa rivale. Cette dernière a donc avoué qu'il y avait de l'attirance. Mais, ce n'est qu'une fois les caméras éloignées qu'elle a révélé qu'un baiser avait été échangé. De quoi réjouir Stéphanie.

"Hier soir tu m'as dit dégage et ce matin tu m'a sauté dessus", a plaisanté l'agriculteur, lors d'un moment seul avec sa belle. Car en effet, quand elle était perdue dans ses sentiments, elle lui avait expliqué qu'elle ne savait pas s'il pourrait y avoir plus entre eux. Mais Marie-Jeanne a vite rappelé que c'est lui qui avait été entreprenant quand elle est venue le voir. Malheureusement, elle a vite dû faire ses valises, car elle devait retourner travailler le lendemain. "Il n'y a pas d'âge pour être amoureux et j'espère que ça va marcher", a-t-elle déclaré très émue.

C'est avec une terrible rage de dents que Vincent s'est réveillé. Une douleur ajoutée à celle de laisser partir sa nouvelle compagne. Mais il allait bientôt la revoir, chez elle