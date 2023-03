"Il commence à me tacler" : David Hallyday évoque sa relation avec son fils Cameron comme rarement

C'est un retour dans la lumière qui risque de faire très plaisir aux fans de la première heure de David Hallyday. Le chanteur de 56 ans, connu pour être le fils de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, a fait des débuts fracassants à la fin des années 90, avec son tube Tu ne m'as pas laissé le temps, sorti en 1998, puis un an plus tard en collaborant avec son père sur l'album Sang pour Sang, qui reste encore à ce jour l'album le plus vendu du chanteur décédé le 5 décembre 2017. Le fan de sport automobile s'est fait plus discret ces dernières années, mais il va revenir en force à la télévision française.

À partir du 3 avril prochain, il sera dans le documentaire David Hallyday, diffusé sur Canal+ et c'est bien lui qui en parle mieux que personne. "C'est un documentaire qui retrace un petit peu la manière dont je me suis construit autour de la musique, mon environnement, mes passions. Peut-être une partie de moi qu'on ne connaît pas bien, donc je trouvais que c'était intéressant de le montrer pour déjà laisser une trace chez moi pour les prochaines générations dans ma famille", raconte-t-il en interview dans La boîte à questions.

Mon fils, je l'entraîne depuis qu'il est petit

En parlant de famille justement, David Hallyday est l'heureux papa de trois grands enfants, de deux femmes différentes. Avec le mannequin Estelle Lefébure, il a eu Ilona et Emma, puis avec sa femme Alexandra Pastor, il est devenu père d'un garçon prénommé Cameron en 2004. Plutôt discret sur sa vie de famille, le chanteur a été interrogé dans l'émission sur sa relation avec eux et notamment leur niveau au karting, un sport que toute la famille semble apprécier. La question se veut taquine et il est demandé au père de famille si ses enfants peuvent le battre sur la piste : "Attention ! Pas encore, ils sont encore en training, mais... ils savent tous conduire. Mes deux fils se débrouillent super bien", explique-t-il, avant de s'intéresser à son petit dernier : "Mon fils, je l'entraîne depuis qu'il est petit donc il commence à faire des dépassements sur moi qui ne me plaisent pas beaucoup... Il commence à me tacler pas mal."