Diaporama : "Il commence à me tacler" : David Hallyday évoque sa relation avec son fils Cameron comme rarement

1 / 14 "Il commence à me tacler" : David Hallyday évoque sa relation avec son fils Cameron comme rarement

Avec sa femme Alexandra Pastor, il est devenu père d'un garçon prénommé Cameron en 2004

Le jeune garçon a été entraîné depuis tout petit au karting, l'une des passions de David Hallyday

6 / 14 "Mon fils, je l'entraîne depuis qu'il est petit donc il commence à faire des dépassements sur moi qui ne me plaisent pas beaucoup... Il commence à me tacler pas mal", raconte David Hallyday en interview dans La boîte à questions Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 5", qui sera diffusée le 11 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Gaffiot/Bestimage

7 / 14 Un garçon qui devient donc de plus en plus fort et il l'élève ne devrait pas tarder à dépasser le maître ! David Hallyday reçoit son disque de platine à la seine musicale à Paris le 25 juin 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

14 / 14

