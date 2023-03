"Plus d'une serait partie" : David Hallyday, ses "déboires" que sa femme Alexandra Pastor a dû subir

Le 5 décembre 2017, David Hallyday fait face à la mort de son père. L'icône française s'en est allée, plongeant le pays entier dans le chagrin, mais avant tout sa famille. Fils aîné que le chanteur a eu avec Sylvie Vartan, il s'était fait discret depuis la disparition du Taulier, miné par la tristesse mais aussi les luttes d'héritage au sein du clan. Installé depuis cinq ans au Portugal avec son épouse Alexandra et son benjamin, Cameron, il a accepté de prendre la parole à travers un documentaire exceptionnel diffusé le lundi 3 avril à 20h55 sur Canal+ Docs. Derrière l'artiste et le "fils de légende", se cache un homme très amoureux comme le souligne le magazine Gala qui a pu découvrir ce portrait en avant-première.

Produit par un autre enfant de mythe, Paul Belmondo, le documentaire sur David Hallyday nous permet de découvrir la vie du chanteur et musicien, entouré de ses proches. Parmi ses piliers, il y a évidemment sa femme Alexandra Pastor à qui il a dit oui en 2004. "C'est une personne magnifique. Quelqu'un qui est capable de donner toute son énergie, à s'en perdre, pour que les autres se sentent mieux. Elle a toujours été là. Avec tous les déboires, tous les problèmes que j'ai eus, avec parfois des changements d'humeur qui ne me ressemblent pas, plus d'une se serait barrée en courant !", clame l'interprète du tube Tu ne m'as pas laissé le temps.

Une femme très discrète

Toutefois, Alexandra Pastor n'a pas souhaité s'exprimer dans le documentaire. Un souci de discrétion qui anime l'héritière de l'empire immobilier Pastor si influent à Monaco. C'est d'ailleurs sur le Rocher qu'on a pu apprécier le couple, lors d'un de ses rares apparitions en public, le 9 février dernier, durant l'avant première au Grimaldi Forum à Monaco du film Les Gardiennes de la planète réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par Jean Dujardin.

Papa de Cameron (18 ans) avec Alexandra, il a deux filles aînées, fruits de son mariage passé avec le mannequin Estelle Lefébure : Emma Smet (25 ans) et Ilona Smet (bientôt 28 ans). Cette dernière a accueilli son premier enfant avec son mari Kamran Ahmed. D'après Gala, le prénom du bébé né au mois de juillet dernier serait Harrison.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 16 mars 2023