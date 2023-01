Ilona Smet se montre comme jamais ! Mariage, grossesse, bébé... Images inédites de son intimité avec Kamran

Et voilà ! Les fêtes de fin d'année sont terminées. Les détox ont commencé, les bonnes résolutions ont été prises et le travail a repris, c'est reparti pour les douze mois de 2023. Mais s'il y a bien une année qu'Ilona Smet et son chéri Kamran Ahmed n'oublieront pas, c'est celle qui vient de s'écouler. Certes, celle à venir est prometteuse, pleine d'espoir et déjà remplie d'amour mais elle n'égalera jamais 2022. Sur son compte Instagram, l'aînée d'Estelle Lefébure et de David Hallyday l'a même qualifiée d'année "la plus heureuse et merveilleuse de sa vie." Il faut dire qu'entre un mariage et la naissance de son premier enfant, le mannequin a été comblé.

Pour résumer cette année chère à son coeur, Ilona Smet a donc dévoilé des images inédites de ces moments passés en famille ou juste à deux ou trois. Virée en amoureux en voiture au cours de leur mariage printanier, baby bump immortalisé devant le miroir, naissance de bébé, danse avec son fils, moments câlins et premier sapin, la grande soeur d'Emma Smet a offert un beau pan de son intimité familiale à ses abonnés sur Instagram, ravis de constater à quel point leur idole est entourée d'amour et de bonheur.

Les voeux et messages bienveillants se sont enchaînés dans la section des commentaires. Coeurs, souvenirs, déclarations, tous ont eu des mots doux à l'égard d'Ilona Smet : "Belle fin d'année et tous mes voeux pour cette nouvelle année, merci pour ce partage de moments magnifiques", "La plus belle des familles", "C'est certain, une année très spéciale qui a changé à tout jamais ta vie de femme", "Magnifique rétrospective de votre vie."