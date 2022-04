Ilona Smet enceinte et mariée : "Magnifique" dans une petite robe, sa maman Estelle Lefébure comblée

Elle se remet à peine de ses émotions. Le samedi 16 avril 2022, Ilona Smet s'est rendue à la mairie de la ville de Lacoste, dans le Vaucluse, pour s'unir à son chéri, Kamran Ahmed, devant l'Eternel. Et devant la famille, bien sûr ! Mais cette cérémonie - à laquelle a assisté Sylvie Vartan - s'est déroulée dans la discrétion la plus totale et aucune image du mariage n'a fuité. Le jeune mannequin de 26 ans ne s'est pas exprimé à ce propos et elle n'a pas, non plus, partagé de photographies du jour J sur Instagram. "Ce sera simple et authentique. Ça nous ressemblera", précisait-elle simplement à Grazia.

Magnifique, ma chérie

Pas de long voile ni de bouquet, pas de smoking sur les réseaux sociaux pour Ilona Smet. Le mercredi 20 avril 2022, en revanche, la jeune mariée a publié une image sur laquelle elle apparaît dans une courte robe blanche qui moule parfaitement son baby bump, quelques heures après le mariage. "Dernières vacances avant que mon petit croissant n'arrive", écrit-elle. On ignore quand l'enfant pointera le bout de son nez. On ignore même le sexe de ce petit être qui devrait naître très prochainement. C'est en février dernier que la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a annoncé qu'elle était enceinte... pour le plus grand plaisir de sa maman, qui l'a gratifié d'un joli compliment : "Magnifique, ma chérie". Estelle Lefébure n'a surement qu'une hâte, découvrir son premier petit-enfant.