Mariage d'Ilona Smet : Sa grand-mère Sylvie Vartan a craqué pendant la cérémonie !

Le climat mortifère qui règne actuellement en Europe n'est pas sans lui rappeler son enfance. Citoyenne bulgare déracinée à l'âge de 8 ans, Sylvie Vartan ne peut s'empêcher de penser, chaque jour, au peuple ukrainien. Et c'est pourquoi elle sort un EP de cinq titres, dont Imagine de John Lennon ou La Maritza, Nicolas, dont les profits seront reversés à l'Unicef.

Bien sûr, la vie suit son cours et certains évènements redonnent le sourire à Sylvie Vartan. Le samedi 17 avril 2022, elle s'est notamment rendue dans le Vaucluse, à la mairie de la ville de Lacoste, pour assister au mariage de sa petite-fille Ilona Smet et de son chéri Kamran Ahmed. Une romance de longue date, qui s'est écrite sur les bancs d'école et qui force le respect de quiconque... dont celui de la chanteuse.

Ça n'existe plus de nos jours une belle histoire comme ça !

"Je suis tellement heureuse pour elle ! Ilona est une jeune femme très sensible. Elle est avec ce jeune homme depuis l'école... Ça n'existe plus de nos jours une belle histoire comme ça !", explique-t-elle dans les pages du magazine Gala. Faisant partie du clan le plus populaire de France, à la tête d'une sacrée tribu, mère de Darina, grand-mère d'Emma, Ilona et Cameron et bientôt arrière-grand-mère, l'artiste de 77 ans a eu du mal à camoufler son émotion lors de la cérémonie.

Tout ce qui arrive aux miens m'émeut

Sous les conseils de ses proches, Sylvie Vartan était venu équipée pour voir sa petite-fille dire "oui". "Tout ce qui arrive aux miens m'émeut, soulève-t-elle. Je pleure facilement. Heureusement, on m'avait fait penser à prendre un mascara waterproof !" Les larmes devraient prochainement couler, à nouveau, à flots. Outre son joyeux mariage, Ilona Smet s'apprête à donner naissance à son tout premier enfant. La jeune mannequin de 26 ans avait évoqué sa grossesse en février dernier en dévoilant son baby bump et, à en croire l'évolution de son joli ventre, le jour J avance à grands pas...

