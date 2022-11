Ilona Smet maman : son bébé déjà très souriant... il a la même bouche que sa mère !

Le voilà paré pour l'automne ainsi que pour l'hiver ! Alors qu'il vient de célébrer son quatrième mois, le fils d'Ilona Smet et de Kamran Ahmed a déjà une garde-robe pleine à craquer... une garde-robe à craquer tout court. Sur son compte Instagram, la jeune maman de 27 ans, qui continue à préserver l'anonymat de son enfant, n'hésite toutefois pas à dévoiler son nouveau quotidien à exposant, par-ci, par-là, quelques angles très mignons et très bien choisis de son bébé. Le mercredi 2 novembre 2022, elle a notamment publié, sur les réseaux sociaux, trois images adorables montrant le nourrisson confortablement installé à la maison.

Mon petit pot de colle

Dans un body chaud, de couleurs grise, le petit bébé d'Ilona Smet est tout simplement "le plus heureux des petits garçons". Impossible d'apercevoir son visage, bien sûr, mais son sourire apparaît toutefois sur certaines photos. N'aurait-il pas hérité du visage rieur de sa maman ? Une chose est sûre, l'enfant est extrêmement attaché à ses parents... si l'on en croit le surnom que sa mère lui donne, rebaptisant bébé "my little glue", soit "mon petit pot de colle". Décidément, le nourrisson ne manque pas de sobriquets. Rayon de soleil, petit koala, petit singe, petit coeur... Estelle Lefébure, sa grand-mère, l'a même rebaptisé son "petit Jedi" !

J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie

La vie est belle pour Ilona Smet, qui n'a pour ainsi dire jamais douté de son amour. La fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a rencontré Kamran Ahmed alors qu'elle n'avait que 17 ans et qu'elle était lycéenne, en classe de terminale. Lui avait 18 ans et venait tout juste d'obtenir son baccalauréat. Le 16 avril 2022, après avoir longuement réfléchi à la question, ils se sont même mariés lors d'une cérémonie très select et très secrete. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie."