Ilona Smet maman : son fils fête ses 4 mois, adorable photo de son "petit soleil"

Le temps file à une vitesse impressionnante. Mariée à son chéri de longue date Kamran Ahmed depuis le 16 avril 2022, Ilona Smet a accueilli son tout premier enfant, un adorable petit garçon, au début de la saison estivale. Voilà qui explique que son bébé célèbre, le mardi 25 octobre 2022, ses 4 mois. Déjà !

Sur son compte Instagram, la jeune maman a partagé son émotion vis-à-vis de cette nouvelle étape, mais a surtout partagé une nouvelle photographie inédite de son fils. Elle camoufle son visage, bien entendu, comme elle a l'habitude de le faire, mais montre tout de même qu'il a bien grandi (voir le diaporama). Pour notre plus grand plaisir !

4 mois, mon rayon de soleil

Vêtu d'un pantalon à carreaux, de chaudes chaussettes adaptées aux températures automnales, portant un bracelet brésilien au poignet, le petit garçon a déjà un sacré style "4 month old, little sunshine", écrit Ilona Smet sur les réseaux sociaux - c'est à dire : "4 mois, petit rayon de soleil". Sur cette image, on aperçoit également la bouche du nourrisson. Les traits de papa ou de maman ? A vous de voir !

Sans maquillage et sans sommeil mais heureuse

Si elle profite de chaque instant passé en compagnie de son fils, Ilona Smet avoue, sans détour, qu'elle a un peu de mal à tenir le rythme depuis la naissance de son garçon. "Equipe sans maquillage et sans sommeil mais heureuse", plaisantait-elle il y a peu, alors qu'elle documentait une jolie sortie mère-fils en pleine nature. Jusqu'à présent, le prénom de l'enfant reste un épais mystère, bien que de nombreuses personnes pensent que le choix d'Ilona a été fait en référence à son grand-père Johnny Hallyday, avec Diego et Gabriel en tête de liste. Pour autant, on sait que l'enfant a déjà hérité de très nombreux sobriquets.

Rayon de soleil, petit koala, petit singe, petit coeur... le fils d'Ilona Smet et de Kamran Ahmed ne manque pas d'amour, ni de mots doux susurrés à l'oreille. Sa mamie chérie, Estelle Lefébure, le surnom même son "petit Jedi". Trop mignon...