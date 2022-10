Ilona Smet maman : adorable moment de complicité avec son "petit singe" trop craquant

Ilona Smet, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday, nage en plein bonheur depuis la naissance de son fils né le 24 juin dernier, de son union avec Kamran Ahmed. Ce mercredi 4 octobre, le top model a partagé une photo de son petit bout de chou dans sa story Instagram, tout en prenant le soin de dissimuler son visage avec un emoji. On la voit alors en train de lui faire des chatouilles sur le ventre pendant qu'il essaye de se débattre en agrippant le bras de sa maman avec ses pieds, tel un petit singe (voir le diaporama).

C'est d'ailleurs le surnom qu'elle lui a donné en partageant cette adorable photo, qui témoigne de la complicité qui se dégage entre elle et son bébé. Le 10 août dernier, elle lui donnait déjà le surnom d'un petit animal, cette fois-ci d'un petit koala. Un mois auparavant, c'est devant un paysage époustouflant, à savoir des magnifiques montagnes et un ciel bleu, qu'elle prenait la pose avec son petit garçon qu'elle portait alors dans ses bras. Cela ne fait alors aucun doute sur le fait que la jolie blonde est pleinement épanouie dans son rôle de maman, qui est nouveau pour elle.

Je vous aime pour l'éternité

Une naissance qui la comble de bonheur, elle et sa famille, puisque ses parents s'étaient eux aussi montrés très émus lors de cet accouchement, comme il est possible de le constater en dessous de la photo qu'elle avait partagée sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle en juin. "Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou !! Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous !! Je vous aime pour l'éternité", écrivait son père, David Hallyday, tandis que sa mère, Estelle Lefébure, commentait ceci : "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls".

Sa tante Laura Smet avait quant à elle envoyé un emoji coeur tandis que sa soeur cadette Emma se confiait sur cette naissance dans les colonnes de Télé-Loisirs. "Il y a tant de choses que j'ai envie de partager avec lui : l'emmener au parc, lui faire découvrir des dessins animés, des films, des séries et... Demain nous appartient ! Il me tarde de lui dire : 'Oh regarde, c'est moi, c'est tata !" avait-elle déclaré. Une arrivée qui fait donc le bonheur de tout le monde chez les Smet et Hallyday !