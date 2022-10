Ilona Smet, maman au naturel et fatiguée : balade avec son bébé, Estelle Lefébure et David Hallyday conquis

Talentueuse mannequin depuis son adolescence, Ilona Smet a pris une petite pause avec le monde de la mode ces derniers mois... Il faut dire que la fille de David Hallyday est occupée par un petit être qui prend toute la place dans sa vie et dans son coeur : son premier bébé, un petit garçon né au début de l'été. Un nourrisson qui grandit sous les câlins de sa maman, qui partage parfois de tendres clichés de lui tout en faisant attention à toujours protéger son visage.

Comme ce jeudi, d'ailleurs : en pleine balade mère-fils dans les feuilles mortes de l'automne, la jeune femme a publié plusieurs images qui la montrent portant fièrement le bout de chou dans un porte-bébé tout contre elle. Au naturel, celle qui a défilé pour la plupart des grandes marques, n'est pas maquillée et porte une tenue de sport banale... mais semble rayonner comme jamais ! "Equipe sans maquillage et sans sommeil mais heureuse", commente Ilona Smet en légende. Des images qui ont mis en joie sa maman Estelle Léfébure qui a réagi avec quatre coeurs et "mes amours". Des coeurs rouges aussi pour son papa David Hallyday et pour sa tante Laura Smet.