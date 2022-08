Ilona Smet renversante en bikini : ventre extra-plat après l'accouchement, les internautes n'en reviennent pas !

Mariage, bébé... l'amour que partagent Ilona Smet et Kamran Ahmed n'a plus de limite ! Les amoureux ont d'ailleurs passé un autre cap très important, très récemment, puisqu'ils ont célébré, le 27 août 2022, leurs 10 ans de relation. Ilona et Kamran se sont rencontrés, dans le sud de la France, alors que la jeune femme, 17 ans à l'époque, était encore au lycée, en terminale. Lui avait 18 ans et venait tout juste d'obtenir son baccalauréat. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction, racontait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie." Il semblerait, donc, que tous ses souhaits se réalisent, les uns après les autres !