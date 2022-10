Estelle Lefébure, grand-mère comblée à 56 ans : première photo avec le bébé de sa fille Ilona Smet !

Depuis l'arrivée de son premier petit-enfant en juillet dernier, Estelle Lefébure est aux anges. La famille s'est agrandie avec la naissance d'un petit garçon, le premier enfant d'Ilona Smet (fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday) et de son mari Kamran Ahmed. Si quatre mois plus tard nous n'en savons toujours pas plus sur cet adorable petit bout de chou, ses parents n'ayant jamais dévoilé son prénom ni son visage (et cela n'arrivera jamais), une chose est sure : Estelle Lefébure est la plus heureuse des grands-mères.

Actuellement en vacances à la montagne, la comédienne et mannequin de 56 ans profite pleinement de cette coupure au grand air. La sublime blonde est une adepte des parenthèses détox et ceux qui la suivent sur ses réseaux sociaux savent qu'elle quitte dès qu'elle le peut Paris pour se rendre dans son havre de paix situé en Normandie.

Ce samedi 29 octobre 2022, Estelle Lefébure a publié du contenu dans sa story Instagram, se montrant dans de grands espaces et en train de descendre une pente. Sur la séquence, on aperçoit un garçon de dos, sans aucun doute son fils Giuliano qui fêtera ses 12 ans le 29 novembre et qu'elle a eu avec Pascal Ramette dont elle est séparée depuis plusieurs années. Sur ce post, Estelle Lefébure tague deux personnes : sa fille Ilona Smet et son gendre Kamran Ahmed. Preuve que la famille est réunie !

Un peu plus tôt dans la semaine, Estelle Lefébure avait partagé d'autres images dans sa story Instagram, dont une photo d'elle avec un bébé lovée contre elle, dont on ne découvrait qu'un petit bras dénudé. La comédienne avait alors apposé un petit coeur rouge. Ce petit être qui l'a fait tant craquer est sans nul doute son petit-fils (voir le diaporama).

2022 a été l'année de tous les bonheurs pour Estelle Lefébure et David Hallyday. En plus d'être devenus grands-parents, les deux ex ont marié leur fille. A 27 ans, Ilona Smet s'est mariée en avril dernier lors d'une cérémonie organisée dans le Vaucluse, alors qu'elle était engagée dans le dernier trimestre de sa grossesse. Sa petite soeur Emma était bien évidemment des festivités tout comme leur tante Darina, la fille de Sylvie Vartan et petite soeur de David Hallyday. Prochaine étape, le premier Noël avec le bébé d'Ilona !