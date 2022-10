Ilona Smet effrayée pour son bébé : la petite-fille de Johnny justifie un choix très personnel qu'elle a fait

Un bébé dont elle montre parfois quelques images craquantes, sans en dévoiler trop, mais qui semble faire sa joie depuis désormais quatre mois. Et pas que la sienne : toute la famille est désormais gaga de ce bébé et n'hésite pas à commenter ses photos par des coeurs et de jolis mots doux. Estelle Lefébure et David Hallyday avaient notamment été en extase lors de l'annonce de la naissance du bambin.

"Bienvenue à ce merveilleux jeune Jedi dans ce monde de fou ! Il est tombé du bon côté de l'arbre avec deux magnifiques parents aimants à ses côtés. Je t'aime éternellement", avait écrit le fils de Johnny Hallyday sur Instagram. "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls", avait ensuite complété son ex-femme. Emma Smet, la nouvelle tata, était également aux anges, tout comme Laura Smet, elle aussi jeune maman de son petit Léo (2 ans) et qui va donc pouvoir donner de nombreux conseils !