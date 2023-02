Ilona Smet, maman heureuse : photo de son bébé de 7 mois en plein jeu, craquant en salopette

Les mois passent et tout semble se dérouler comme prévu et pour le mieux pour Ilona Smet ! Il faut dire que la jeune femme a eu une année 2022 chargée avec son compagnon Kamran Ahmed, avec un mariage suivi d'un premier enfant.

C'est en avril dernier que les deux mariés se sont dit "oui". La date du mariage n'était pas connue, leur mariage dans le Luberon à Lacoste, entourés de leurs proches et de leurs amis, était donc une très belle surprise.

Près de deux mois plus tard, la petite-fille de Johnny Hallyday donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon dont le prénom est toujours gardé secret par la famille. Le chemin parfait pour poursuivre cette histoire d'amour parfaite débutée il y a dix ans. "Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j'étais encore au lycée. J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d'avoir son bac (...) C'était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction", avait confié le mannequin de 27 ans à Paris Match il y a quelques années.

Un petit garçon qui grandit vite !

Ce jeudi 15 février 2023, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday a partagé un émouvant cliché de son enfant, et on peut constater qu'il a bien grandi, comme le montre la photo présente dans notre diaporama. Photographié de dos, le petit garçon de 7 mois apparaît en train de jouer sur un tapis avec des jeux d'éveil, habillé d'une salopette à rayures. Le bébé d'Ilona Smet et Kamran Ahmed était toujours très chic à chaque fois que sa maman le monte sur ses réseaux sociaux.

Cependant, la grande soeur d'Emma Smet fait toujours bien attention de préserver l'anonymat de son enfant. Ainsi, si l'on peut apercevoir le petit garçon, c'est toujours de dos ! Et nul doute qu'on ne devrait pas découvrir le visage du bambin de suite. Un choix logique, qui est partagé par de nombreux autres stars très médiatisées, pour préserver son enfant des dangers de la notoriété. Mais cela a probablement suffi à émouvoir sa grande communauté sur les réseaux sociaux, elle qui compte notamment 156 000 abonnés sur Instagram.