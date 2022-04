Mariage d'Ilona Smet : la fille de Sylvie Vartan, Darina Scotti, se la joue femme fatale

Ilona Smet, enceinte de son premier enfant, est officiellement madame Kamran Ahmed, ce samedi 17 avril 2022. La fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday a pu partager ce jour de bonheur avec ses proches. Parmi eux, la soeur d'Emma Smet a probablement pu compter sur la présence de sa cousine Darina Scotti. La fille de Sylvie Vartan, adoptée en 1997 par la chanteuse et son mari, le producteur américain Tony Scotti, a posté deux photos d'elle ce week-end, visiblement dans le Sud de la France, où s'est déroulé le mariage d'Ilona Smet et Kamran Ahmed.



"South side", a ainsi écrit en légende Darina Scotti de deux photos d'elle prenant la pose en robe léopard, signée Vivienne Westwood, sac Prada au bras. La jeune femme de 25 ans a reçu une pluie de compliments notamment de son autre cousine Emma Smet, visiblement auteure du cliché puisqu'elle l'a taguée. "Whooo what a beauty my bebeshka", lui a-t-elle écrit. Sa mère, Sylvie Vartan, y est elle aussi allée de son commentaire, fière de sa fille. "Belle ma fille", a-t-elle indiqué avec un emoji coeur.

C'est donc en Vivienne Westwood que Darina Scotti a probablement brillé au mariage d'Ilona Smet et Kamran Ahmed, dans le Vaucluse. La jeune femme est très proche de ses cousines Ilona et Emma Smet (26 et 24 ans). Bien qu'elle soit techniquement leur tante, elle les considère plutôt "comme des soeurs". Elle est aussi la cousine de Cameron (17 ans), fils de David Hallyday et son épouse Alexandra Pastor. Avec David Hallyday, son demi-frère, elle a également noué des liens très forts malgré la différence d'âge qui les sépare. Darina Scotti s'est déjà exprimée sur cette relation fraternelle dans les colonnes de Télé Star en décembre 2021. "Je lui confie tout, je l'aime très fort. C'est comme un deuxième papa, a-t-elle fait savoir. On partage une même passion pour les documentaires et sur les crimes. On adore regarder ça !"