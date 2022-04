Diaporama Mariage d'Ilona Smet : la fille de Sylvie Vartan, Darina Scotti, se la joue femme fatale

Portrait de Darina Scotti-Vartan (fille adoptive de la chanteuse S.Vartan et T.Scotti), lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant de Luxe" © Cédric Perrin / Bestimage

Estelle Lefébure et sa fille Ilona Smet au photocall de la 10ème édition du "Etam Live Show" (Etam Lingerie) lors de la Fashion Week à l'école nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Photo by CVS-Veeren/Bestimage

Portrait de Darina Scotti-Vartan (fille adoptive de la chanteuse S.Vartan et T.Scotti), lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant de Luxe". Le 15 novembre 2021 © Cédric Perrin / Bestimage

Ilona Smet et sa mère Estelle Lefébure au photocall de la soirée L'Oréal Paris X Balmain à l'école Nationale de Médecine lors de la Fashion Week Printemps/Eté 2018 à Paris, France, le 28 septembre 2017. © Olivier Borde/Bestimage

Ilona Smet enceinte de Kamran Ahmed, sublime photo en noir et blanc

Portrait de Darina Scotti-Vartan (fille adoptive de la chanteuse S.Vartan et T.Scotti), lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant de Luxe". Le 15 novembre 2021 © Cédric Perrin / Bestimage

Ilona Smet et son mari Kamran Ahmed complices sur Instagram, à l'annonce de leurs fiançailles en septembre 2022.

Ilona Smet et son mari Kamran Ahmed

18 / 19

Exclusif - Didier Barbelivien et Darina Scotti-Vartan ( Fille de Sylvie Vartan et Tony Scotti ) - Tournage de l'émission " L'instant de Luxe" pour la chaîne "Non Stop People" à Paris le 10 mars 2020.