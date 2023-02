David Hallyday au bras de sa femme Alexandra Pastor : rare apparition du couple, toujours très amoureux

Heureux, amoureux et réunis pour la bonne cause ! Ce jeudi 9 février au Grimaldi Forum à Monaco, David Hallyday était de sortie pour assister à l'avant-première mondiale du film Les gardiennes de la planète, réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par Jean Dujardin. Fait suffisamment rare pour être souligné : le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan était accompagné par son épouse, la discrète Alexandra Pastor. Si elle n'a pas de lien direct avec le film, elle était venue soutenir Julien Seul, l'un des producteurs du film qui n'est autre que le compagnon de sa soeur Emilie ! Mariés depuis presque vingt ans, David Hallyday et Alexandra Pastor ont donc pris la pose devant les photographes en arpentant le photocall de l'événement pour le plus grand plaisir de la famille princière presque au complet.

Fervent défenseur de la cause environnementale, impossible pour le prince Albert de ne pas se montrer lors de cette soirée. Le papa de Gabriella et Jacques, 8 ans, a donc quitté temporairement le palais avec Charlotte et Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo pour soutenir le projet. Le film raconte le sauvetage d'une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé, mêlé à l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. En voix off, Jean Dujardin. L'acteur était lui aussi présent, accompagné par son frère Marc, avocat et gérant de sa société de production.

Un couple solide loin de la lumière

Mariés depuis 2004, Alexandra Pastor et David Hallyday avancent toujours main dans la main et dans la même direction. Ce n'est pas parce que le couple ne s'affiche pas publiquement à longueur de temps que l'ambiance n'est pas au beau fixe, bien au contraire ! Le bonheur est toujours au rendez-vous pour les parents de Cameron, 18 ans. Ils l'ont donc prouvé durant cette soirée à Monaco.

Leurs apparitions sont aussi rares que les déclarations pendant des interviews. En 2019, David Hallyday évoquait toutefois son épouse dans des propos très élogieux, traduisant tout l'amour qu'il lui porte : "C'est une personne merveilleuse, d'une bienveillance et d'une gentillesse que j'ai rarement vues. Elle m'apaise beaucoup. [...] C'est quelqu'un qui sera toujours là pour les gens qu'elle aime et qui mérite qu'on soit là pour elle. Elle est délicieuse !"