Jean Dujardin et son frère Marc : ressemblance frappante devant Albert de Monaco, Charlotte Casiraghi chic en cuir

Et qui ne peut nier l'air de ressemblance évident entre eux ! Toujours à ses côtés depuis ses débuts, l'aîné de la famille n'est pas si loin du cinéma : avocat de son frère, il est aussi le gérant de sa société de production. Nathalie Péchalat, quant à elle, n'était pas présente retenue en région parisienne auprès leurs deux filles Jeanne (7 ans) et Alice (bientôt 2 ans). L'ancienne star de patinage artistique a assisté au gala "Rodin - Ballet Julien Lestel", produit par Alexandra Cardinale Opera Ballet Production à la salle Pleyel, en présence notamment de Marion Cotillard.

Charlotte Casiraghi retrouve son frère, David Hallyday sa belle famille

Parmi les autres invités, le prince Albert a sûrement été ravi de voir arriver sa nièce, Charlotte Casiraghi, toute de cuir vêtue et sac Chanel à la main. La maman de Raphaël (9 ans) et Balthazar (4 ans) était d'ailleurs radieuse mais sans son mari Dimitri Rassam, sûrement pris par un autre projet. Heureusement pour elle, les autres hommes de sa vie étaient là pour la soutenir : ses deux frères, Andréa, resté discret, et Pierre.

Plutôt discret en général, le fils cadet de Caroline de Monaco, qui soutient souvent son oncle avec son frère aîné Andréa ou son cousin Louis Ducruet, était cette fois de sortie, sur son 31, avec sa femme Beatrice Borromeo. Et celle-ci, toujours à la pointe de la mode, avait choisi une jupe étonnante, avec ses motifs écossais ! Le trio, content de se retrouver, a longuement posé devant les caméras.

Et dans les autres spectateurs inattendus, on a pu voir le chanteur David Hallyday, accompagné de sa très discrète épouse Alexandra Pastor. Issue de l'une des plus grandes familles monégasques, la jeune femme était en réalité venue pour soutenir son clan : en effet, Julien Seul, le compagnon de sa soeur Emilie, encore plus rare qu'elle, est l'un des producteurs du film et était donc au premier rang.

Une belle soirée pour l'écologie avant la sortie en salle le 22 février !