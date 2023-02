Jean Dujardin en lice pour une nouvelle consécration : Nathalie Péchalat amoureuse et à fond pour le soutenir

Les derniers préparatifs de la cérémonie des César battent leur plein. D'ici quelques jours aura lieu la 4e cérémonie de cette remise de prix prestigieuse pour le cinéma français. Si Tahar Rahim, président du jury, sera l'une des stars de la soirée, il ne sera pas le seul. Tous les acteurs nominés dans les différentes catégories et les remettants devraient tout donner pour briller de mille feux sur scène et sur le tapis rouge. David Fincher, à qui l'on doit notamment des films tels que Seven, Fight Club et The Social Network, sait d'ores et déjà qu'il repartira avec une statuette puisqu'il se verra décerner un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais Jean Dujardin pourrait lui aussi rajouter un prix sur l'étagère de tous ses trophées.

Novembre, film de Cédric Jimenez retraçant l'enquête qui a suivi les attentats du 13 novembre à Paris pour retrouver les terroristes responsables des attaques, est nominé dans plusieurs catégories. Jean Dujardin le représente dans celle du Meilleur acteur. Un fait qui rend on ne peut plus fière sa femme Nathalie Péchalat. Dans sa story Instagram (voir notre diaporama), l'ex-présidente de la Fédération française des sports de glace a dévoilé la liste des acteurs en lice pour remporter le prix. Et ce sont évidemment des émojis plein d'amour et de fierté qu'elle a accolés au nom de son mari.

Jean Dujardin, star de la cérémonie ?

Jean Dujardin a autant de chance que ses concurrents de remporter la statuette tant attendue. Il fait face à son ami Benoît Magimel, pour le film Pacifiction - Tourments sur les îles, Vincent Macaigne dans Chroniques d'une liaison passagère, Denis Ménochet dans Peter von Kant et Louis Garrel dans L'Innocent, film qu'il réalise également, grand favori de la compétition avec ses onze nominations.

Que Jean Dujardin soit lauréat bouclerait la boucle. En 2012, l'acteur avait raflé tous les prix pour son rôle décroché dans The Artist de Michel Hazanavicius. Interprétation masculine de l'année au Festival de Cannes, Meilleur acteur aux Golden Globes, aux Screen Actors Guild Awards, aux BAFTA ou encore aux Oscars, difficile de rivaliser avec lui cette année-là. Malgré tous ces trophées, un seul lui a échappé : celui des César. Plus que quelques jours pour savoir si Jean Dujardin aura cette fois-ci la chance de ramener le César à la maison.