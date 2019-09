Jean Dujardin et sa femme Nathalie Péchalat, amoureux fou à Venise

Plus que quelques heures avant que la Mostra de Venise 2019 ne ferme ses portes. Le samedi 7 septembre, la soirée de clôture nommera le film lauréat du Lion d'or, dans le Palais du cinéma, parmi les vingt et un longs métrages en compétition. En lice pour la victoire, J'accuse !, de Roman Polanski, sur l'affaire Dreyfus, qui met en scène l'épouse du réalisateur, Emmanuelle Seigner, ainsi que Louis Garrel, Mathieu Amalric et Jean Dujardin. Ce qui explique la présence du comédien 47 ans en Italie, sur les photocalls, les tapis rouges et dans les bateaux-taxis, auprès de sa divine épouse Nathalie Péchalat. "Ovation des journalistes présents et du public...", se réjouit la patineuse sur son compte Instagram, faisant du même coup part de son "émotion" et de sa "fierté".

Il y en a une qui était un peu moins ravie en apprenant que le thriller de Roman Polanski faisait partie de la programmation du festival international... et qu'il concourait pour le Lion d'or. Sachant que le réalisateur franco-polonais est toujours poursuivi par la justice américaine pour le viol d'une adolescente en 1977, la présidente du jury Lucrecia Martel s'est dite "très gênée" par la situation. "Je représente beaucoup de femmes qui se battent en Argentine pour des questions comme celle-là, a-t-elle expliqué à l'AFP, et je ne souhaite pas me mettre debout et applaudir. Exclure ou mettre Polanski [en compétition] nous oblige à discuter, ce n'est pas une question simple à résoudre." Heureux en amour, malheureux au jeu ? Les chances pour que Jean Dujardin obtienne les deux à Venise sont plus que minces...