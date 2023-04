"Il n'y a pas eu de rupture d'amour" : Coluche divorcé de Véronique Colucci, leur séparation si particulière

En 1981, Coluche et Véronique Colucci - qui est décédée il y a cinq ans jour pour jour des suites d'un cancer - divorçaient. Malgré leur rupture, celle qui l'a soutenu lors de la création des Restos du coeur et y a consacré le reste de sa vie, a continué de l'aimer et de le considérer comme l'homme de sa vie. "Il n'y a pas eu de rupture d'amour. Nous avons rompu avec la vie quotidienne mais nous nous sommes toujours aimés", avait-elle déjà expliqué dans les colonnes de Paris Match.

Celle qui avait été promue officier de la Légion d'honneur pour son engagement auprès de l'association en janvier 2017 avait rencontré l'humoriste en 1969. Leurs regards s'étaient croisés pour la première fois au Café de la Gare, à Paris, alors qu'elle était étudiante en journalisme.

"Quand j'ai vu débarquer Michel (le prénom de Coluche, ndlr) au Café de la gare c'était ahurissant. C'était tout à la fois, la timidité, la force, le rire, j'ai été séduite du premier coup", se souvenait-elle en 2016, au micro d'Europe 1, avant d'ajouter : "Je suis beaucoup retournée au Café de la Gare. De temps en temps, ils mettaient un disque et ils invitaient le public à danser. Je m'étais collée au premier rang et j'avais dansé avec lui. De là, cela a créé un lien".



Il ne se trouvait pas assez beau

En 2006, encore pour Paris Match, Véronique Kantor de son vrai nom expliquait que Coluche avait mis beaucoup de temps avant de réaliser qu'elle avait eu un véritable coup de foudre pour lui : "Au début, il ne me croyait pas quand je lui ai avoué que j'étais amoureuse de lui. Il a fallu que je rame pour le lui faire comprendre ! Il ne se trouvait pas assez beau, pas assez intelligent... mais pour moi, il avait toutes les qualités requises pour devenir l'homme de ma vie". Mais il a fini par le réaliser et de là, leur histoire d'amour a pu définitivement commencer. Six ans après leur première rencontre, les deux tourtereaux se sont mariés.

De leur amour sont nés deux enfants : Romain (en 1972) et Marius (en 1976). Mais comme évoqué précédemment, leur histoire n'aura finalement pas duré. Après ça, Coluche est tombé amoureux de Frédérique Fayles-Bernstein, qui est restée auprès de lui jusqu'à son tragique accident de la route en 1986 qui lui a été fatal. La dernière femme de sa vie est aujourd'hui l'épouse de Pierre Lescure, figure de la télévision.