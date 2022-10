Coluche : Frédérique, la dernière femme de sa vie, a épousé une autre personnalité très célèbre...

À la maternité Notre-Dame de Bon Secours dans le 14e arrondissement de Paris le 28 octobre 1944 est né un certain Michel Colucci, celui qui deviendra ensuite Coluche, icône française décédée tragiquement à 41 ans en 1986. Avant de disparaître aussi brutalement en plongeant la France entière dans un immense chagrin, l'humoriste et comédien si engagé était en couple avec la "petite Fred", Frédérique Fayles-Bernstein de son vrai nom. Une femme qui est désormais l'épouse d'une figure de la télévision, Pierre Lescure.

Frédérique Fayles-Bernstein a été le dernier amour de Coluche avant sa mort en 1986, après un accident de la route, alors qu'il était à moto sur une voie des Alpes-Maritimes. Surnommée "la petite Fred" car elle avait 19 ans lorsqu'il l'a rencontrée par l'intermédiaire de Fred Romano dans la boîte de nuit parisienne des Bains Douches, Coluche l'avait même présentée à sa mère "Monette" avant d'aller officiellement rencontrer ses parents. Jeune, elle avait déjà un passif sentimental chargé puisqu'elle venait de divorcer de Gilbert Cohen-Scali.

Aujourd'hui âgée de 61 ans, Frédérique Fayles-Bernstein est l'épouse du journaliste, homme de télévision et ancien président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, avec qui elle a adopté une fille au Vietnam en 1999, Anna-Rose. Dans L'Instant de Luxe, il s'était confié sur l'adoption de leur enfant : "Ma femme est allée découvrir l'enfant un jour de janvier 1999. Elle est restée quatre mois là-bas pour toutes les démarches qui se sont passées sans problème avec les autorités vietnamiennes."

Avant cette dernière idylle brutalement achevée, Coluche a été l'époux de Véronique Kantor, étudiante qui se rêve journaliste. Le couple s'est marié en 1975, a eu deux enfants - Romain, 50 ans, et Marius, 46 ans - et divorcera en 1981. Décédée en 2018, elle était restée en bons termes avec lui, devenant présidente d'honneur et administratrice des Restos du coeur après la mort de son ancien époux.