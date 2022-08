Mort de Coluche, un complot ? Les doutes persistent autour de son accident...

Le 19 juin 1986, la France est sous le choc : l'un de ses personnalités préférées est morte dans un tragique accident de la route à Opio dans les Alpes-Maritimes. Coluche, dont le talent est réjouissant dans L'Inspecteur la bavure ce 17 août sur TFX, a disparu brutalement à l'âge de 41 ans en étant percuté par le chauffeur d'un poids lourd. Depuis ce jour, la tristesse reste grande. Pour sa famille d'abord, lui qui avait deux enfants Romain et Marius, Véronique Kantor, et pour toute la population française qui aimait autant son humour que son irrévérence et son engagement avec notamment Les Restos du coeur. La popularité de l'artiste est telle qu'après sa mort, des théories du complot naissent, assurant que le drame n'était pas une coïncidence.

Dans le livre Coluche, l'accident - contre-enquête, écrit en 2006 par Antoine Casubolo et Jean Depussé, remet en cause la thèse de l'accident, comme on peut le lire sur la quatrième de couverture : "Au lendemain du drame, personne n'a pris la peine de consulter les témoins. Les journaux se sont contentés de reprendre les infos diffusées par l'AFP. Or, il se trouve que Coluche roulait à soixante kilomètres à l'heure dans une ligne droite. Le camion arrivait en sens inverse pratiquement au pas et au dernier moment, il a viré à gauche." C'est ainsi que certains propos du livre alimentent la théorie du complot.

Le livre cite à plusieurs reprises Didier Lavergne, l'un de deux amis qui suivaient Coluche en moto au moment de l'accident : "Il roulait vers nous, ça j'en suis sûr. Parce que ça aussi, il aurait été arrêté, et puis il aurait tourné et fait la manoeuvre quand on est arrivés, bon, peut-être que je me serais posé moins de questions. Mais là, c'était comme s'il avait fait exprès, pour nous foutre en l'air, tu vois." Des questions qui ont suffi à cautionner l'idée que Coluche aurait été volontairement tué, cible de "puissants". Sur plusieurs blogs, comme le signalent le chasseur d'intox de Libération, Checknews, se répand l'idée que Coluche dérangeait l'industrie agroalimentaire avec la création de son association des Restos du coeur. Toutefois, même les auteurs de cette publication avaient nuancé l'idée d'un complot lors de la promotion du livre, reconnaissant n'avoir que des soupçons et aucune preuve.

Une mort trop "banale"

L'enquête policière a conclu à un accident et s'il a été reconnu que Coluche ne roulait pas à une vitesse folle mais 60 km/h, il ne portait pas de casque, absence de protection qui a certainement un lien évident avec la gravité de ses blessures après le choc. Les deux autres motards qui étaient avec lui ont eu le temps de freiner, mais Coluche, sans protection, ne peut éviter la collision : sa tête heurte l'avant-droit du véhicule de 38 tonnes qui a fait un virage sec, et il est tué sur le coup.

Sur RTL en 2020, le fils de Coluche, Marius Colucci, avançait son idée quant aux théories du complot qui pullulent depuis la mort de son papa, des élucubrations selon lui : "C'est un peu la même chose que pour Elvis Presley, Hitler ou Lady Di : les gens ne peuvent pas admettre qu'un type aussi extraordinaire [que mon père, NDLR] puisse avoir une mort 'banale' et donc le fantasme prend le pas sur la raison et ils se mettent à penser tout et n'importe quoi."