Pierre Lescure marié à Frédérique Fayles-Bernstein, dernière compagne de Coluche

Mariée depuis 1996 à Pierre Lescure, Frédérique Fayles-Bernstein était le dernier amour de Coluche (de son vrai nom Michel Colucci). Surnommée "la petite fred", la jeune femme avait rencontré l'humoriste alors qu'elle était âgée de 19 ans. Très "amoureux", Coluche l'avait même présentée à sa mère avant d'aller officiellement rencontrer ses parents. Au printemps 1986 pourtant, tout s'arrête. Coluche descend en vacances avec des amis sur la Côte d'Azur. Le 19 juin 1986, il meurt brutalement dans un accident de moto fatal sur une petite route des Alpes-Maritimes.

Suite à ce drame, Frédérique a par la suite épousé le journaliste Pierre Lescure. Après des idylles passionnées avec Catherine Deneuve (durant neuf ans) et Katherine Pancol, l'homme tombe éperdument amoureux de la jolie brune. Ensemble, le couple a adopté une petite fille au Vietnam en 1999, Anna. Interviewé dans l'Instant de Luxe, le président du Festival de Cannes confiait : "Je n'étais pas tout jeune et on avait envie d'avoir un enfant vite pour que j'en profite le plus longtemps possible avec elle. Donc elle m'a proposé qu'on fasse déjà une demande d'adoption, ce qu'on a pu faire. À l'époque, il n'y avait pas encore toutes les procédures."

Ému, il racontait également la première rencontre magique entre sa femme Frédérique et leur petite fille : "Ma femme est allée découvrir l'enfant un jour de janvier 1999. Elle est restée quatre mois là-bas pour toutes les démarches qui se sont passées sans problème avec les autorités vietnamiennes". Une famille désormais unie et soudée depuis plus de vingt ans.