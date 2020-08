Katherine Pancol violée à plusieurs reprises : "Ça m'a construite quelque part"

Ces dernières années, les violences faites aux femmes n'ont jamais autant fait la triste actualité. Le sujet trouve écho dans les médias mais aussi sur la Toile, permettant aux victimes d'oser enfin parler et, même, parfois, de porter plainte. La romancière Katherine Pancol est sensible au sujet puisqu'elle-même a été violée à plusieurs reprises.

Invitée mercredi 12 août 2020 d'Europe 1, dans l'émission de Pascale Clark, la romancière âgée de 65 ans a accepté de revenir sur ces douloureux souvenirs qui font partie de sa construction de femme. "J'ai été violée à l'âge de 12 ans, j'ai été violée après. A l'époque, on n'en parlait pas. Et si on en parlait, on ne vous croyait pas. Je me demande si c'est pas encore un peu le cas. On écoute certaines personnes et pas d'autres. Il y a beaucoup de cas où on n'entend pas, parce que c'est très gênant d'avoir quelqu'un qui vous dit ça", a confié Katherine Pancol. Malheureusement, aujourd'hui encore il est très difficile pour des femmes victimes d'agressions sexuelles d'aller porter plainte. Il y a le sentiment de honte mais aussi le chemin de croix pour faire enregistrer sa plainte et être prise au sérieux...

Katherine Pancol, à qui l'on doit notamment l'énorme succès Les yeux jaunes des crocodiles, a réussi à sortir la tête haute de ce traumatisme et ces viols ont participé à construire la femme qu'elle est devenue dans le temps. "Vous faites votre propre réconciliation avec vous-même. Vous vous dites : 'Je vais vivre malgré ça. Je vais grandir malgré ça.' (...) Je n'en suis pas morte. Ça m'a construite quelque part, ça m'a donné une force finalement énorme, et quelques fois, je me dis que je m'en suis sortie. (...) Si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je serais beaucoup moins drôle bizarrement, car je relativise beaucoup", a-t-elle ajouté.