Pierre Lescure et son histoire d'amour avec Catherine Deneuve : "9 ans ensemble, c'est une vie"

Pierre Lescure a accepté de se laisser raconter par Maxime Switek, une collaboration qui a donné naissance au documentaire Pierre & Lescure diffusé ce dimanche 27 décembre sur France 5, à partir de 18h50. Il y est question de la vie professionnelle du journaliste de 75 ans et président du Festival de Cannes, mais aussi de ses amours.

Plusieurs femmes ont compté dans la vie de Pierre Lescure, dont une grande actrice du cinéma français : Catherine Deneuve . Tous deux ont formé un couple durant près d'une décennie, dans les années 80. Leur histoire d'amour sera évoquée dans Pierre & Lescure, mais Catherine Deneuve n'y témoigne pas.

Pierre Lescure s'en est expliqué dans une interview accordée à Paris Match. "Elle n'était pas disponible pour intervenir au moment du tournage. On la voit quand même, certains intervenants parlent d'elle. Mais qui connaît Catherine sait qu'on ne peut pas lui faire dire ou faire n'importe quoi', a-t-il défendu. Comme Pierre Lescure le fait justement remarquer, Catherine Deneuve n'est vraiment pas du genre à parler facilement de ses amours : "Vous avez vu beaucoup de choses sur sa vie privée ? Sur sa relation avec Bertrand de Labbey, avec Marcello ? Elle n'a jamais rien dit. Et nous, on a toujours fonctionné comme ça."

Si leur histoire d'amour commence à dater, Pierre Lescure n'en garde que des bons souvenirs et c'est toujours avec grand plaisir qu'il revoit son ex-compagne, comme lorsqu'ils se retrouvent sur les marches du Festival de Cannes. "J'ai eu une vraie vie de famille avec elle, la famille et les amis sont essentiels pour elle. On est toujours très proches, on se parle tous les jours. Nous avons passé neuf ans ensemble, c'est une vie", a confié Pierre Lescure à Paris Match.

Si le journaliste a eu plusieurs femmes dans sa vie, il n'en a épousé qu'une, Frédérique (Fayles-Bernstein, la dernière compagne de Coluche), avec qui il a adopté sa fille Anna.

Pierre, sacré dépensier

Au cours de cette même interview accordée à Paris Match, Pierre Lescure a évoqué ses finances, pour le moins désastreuses. "Je dois me dépêcher de devenir rigoureux pour que ma femme et ma fille n'aient pas de problème quand je ne serais plus là ! Elles n'ont jamais manqué de rien, mais je ne sais pas freiner mes envies !", a avoué l'ancien patron de Canal +. Tant que je ne me suis pas cassé la gueule, rien ne m'arrête dans mon élan. Il aurait fallu que je prenne une baffe plus tôt. J'en parle en souriant parce que je suis le seul responsable donc je ne vais pas pleurnicher. Mais perdre son boulot ou être en faillite n'est pas rigolo. Je suis tout sauf un exemple."

L'intégralité de l'interview de Pierre Lescure est à retrouver dans le numéro du 24 décembre 2020 de Paris Match.