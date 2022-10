Marius Colucci et l'anedocte improbable sur son père Coluche : "Ça le faisait chier..."

Fondateur des Restos du Coeur (créée le 26 septembre 1985), Coluche nous a quittés le 19 juin 1986 après un terrible accident de moto. Interviewés par Thomas Sotto sur Europe 1 en avril 2015, les fils de Michel Colucci (plus connu sous le nom de Coluche) Romain et Marius, partageaient une anecdote surprenante sur leur papa, qui n'aimait visiblement pas du tout être pris en photo.

L'auteur du cliché mythique de l'association où l'on aperçoit l'humoriste en noir et blanc un sourire aux lèvres, Gaston Bergeret, en sait quelque chose. Il a d'ailleurs eu énormément de mal à obtenir cette photo qui s'est avérée devenir par la suite l'une des images les plus connues et les plus populaires de l'artiste.

Cette photo a été prise aux toilettes

"Gaston, qui a pris cette très belle photo, poursuivait Michel à Cannes en lui disant 'S'il te plaît, donne-moi une photo'. Michel, ça le faisait chier, il avait plein d'autres trucs à faire. À un moment, il lui a dit 'Tiens, si tu veux, j'ai deux minutes, tu peux faire ta photo'. Et il est allé aux toilettes en laissant la porte ouverte. Donc cette photo a été prise aux toilettes", confiait ainsi ses fils.

L'humoriste qui a fait ses débuts sur les ondes d'Europe 1 dans l'émission On n'est pas là pour se faire engueuler avait eu Romain et Marius avec Véronique Kantor, décédée en avril 2018. Le couple s'était marié en 1975. Suite à leur divorce en 1981, son ex-épouse avait reçu la totalité des redevances attachées à l'exploitation de ses enregistrements phonographiques entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981. Deux ans après le décès de l'humoriste, elle avait finalement signé un accord avec Lederman en renonçant à cette rémunération moyennant une contrepartie financière.

Dix ans plus tard, Marius et Romain s'étaient engagés dans un combat pour récupérer l'héritage de leur papa. Ils estimaient que 31 de ses enregistrements, effectués avant et après le mariage avec leur mère, relevaient de la succession Colucci. Après des années de bataille judiciaire, le 6 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a tranché en faveur de Romain et Marius, en condamnant le producteur à verser des arriérés de redevance pour 21 sketches de l'artiste.