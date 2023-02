"J'ai pesé jusqu'à 190 kg" : Philippe Conticini sans tabou sur son poids, confidences inédites

Philippe Conticini était l'invité de Jordan de Luxe cette semaine sur C8. "C'est quoi votre histoire avec le poids ?", a notamment demandé le journaliste au chef cuisinier afin d'entamer l'émission. "Cela a commencé tout petit. Un jour, un médecin m'a dit que si vous naissez avec des gros os, vous allez avoir besoin de plus manger. Et si, en plus de cela, vous naissez dans une famille déséquilibrée, cela va devenir très compliqué. Le seul point de repère que peut trouver un enfant, c'est la nourriture'", a répondu le célèbre pâtissier.

Une manière donc d'expliquer que son "enfance compliquée" et ses relations tendues avec sa famille "en général", sont en partie responsables de ses problèmes de poids. Philippe Conticini a parfois eu peur, lui qui a notamment révélé au cours de cet entretien être monté "jusqu'à 190 kilos", s'empêchant alors "d'être libre à 100%". Mais heureusement : tout va mieux depuis pour le chef. Ce dernier semble désormais à l'aise dans sa peau : "Je suis très heureux, avec ma femme (Anne-Lise, ndlr) notre fille, je suis un homme épanoui !".

Le médecin m'a complétement raté

A noter que lors de cette interview, Philippe Conticini a également été amené à évoquer ses anciens problèmes de santé. "Vous-avez même un procès en route si j'ai bien compris ?", a notamment indiqué Jordan de Luxe, avant de laisser son invité révéler le pourquoi du comment.

"Oui, c'était en 2010, j'ai été opéré, le médecin m'a complètement raté. Il m'a repris 19 jours après, je suis tombé dans le coma... Je voulais faire un bypass (opération chirurgicale consistant à réduire le volume de l'estomac et à modifier le circuit alimentaire, ndlr). Qui n'a jamais été fait d'ailleurs", a raconté Philippe Conticini, avant de révéler l'étendue des dégâts. : "Il (le médecin, ndlr) m'a envoyé à Bichat (centre hospitalier Parisien, ndlr) : septicémie, hypertonie aïguë, tous les organes surinfectés, le coeur qui ne battait plus... Ils ont dit à ma femme : 'votre compagnon va partir, appelez vos amis'. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs".

Depuis, il va mieux, mais espère toujours avoir de la part de ce médecin "la reconnaissance de son erreur". Le procès devrait bientôt avoir lieu. Affaire à suivre...