"J'ai préféré m'échapper" : Alice Pol a quitté Paris et vit isolée dans le Sud

Dans son film Un Petit Miracle, Alice Pol incarne une professeure des écoles qui installe sa classe unique dans une maison de retraite après l'incendie de son établissement. Un long métrage plein d'ondes positives et de beaux paysages, qui fait écho à la vie que mène la comédienne remarquée dans Supercondriaque et Raid Dingue face à Dany Boon. Dans son interview pour Gala, elle ouvre les portes de sa vie au vert, loin, très loin des turbulences parisiennes.

Née à Marseille, Alice Pol a choisi de poser ses valises en Provence après avoir essayé de vivre à Paris au début de sa carrière. Elle se confie au magazine Gala : "Ça fait neuf ans que je vis dans mes collines du Sud. J'ai été obligée d'habiter à Paris pour le travail. Mais quand ma carrière a décollé, j'ai préféré m'échapper." Une vie qu'elle concilie avec ses impératifs de travail, résidant à l'hôtel à Paris pour répondre à toutes les sollicitations et tournages.

Alice Pol admet avoir ainsi deux visages, ou plutôt deux garde-robes. Celle de Paris, où on la voit toujours chic et celle du Sud : "Je vis relativement isolée et où je porte surtout des vêtements pratiques pour bricoler et m'occuper de mes animaux – deux chiens, cinq chèvres parmi lesquelles trois que j'ai recueilli par une association, deux moutons et deux chats, dont un que j'ai adopté parce qu'il a été abandonné pendant le confinement. J'adore ce décalage-là. Maintenant, quand je suis à Paris, c'est comme si je jouais un rôle très inspirant."

Bordélique et pas matérialiste

Entourée de ses oliviers qui lui permettent, non sans mal, de faire sa propre huile d'olive, elle vit au rythme de la nature et loin de tout matérialisme. Elle ne cache pas être bordélique : "La valise de mon séjour en Corse au mois d'août, je l'ai rangée... en décembre. Je ne repasse pas, je mets mes affaires sur un cintre et elles sèchent grâce au mistral. Heureusement, une dame passe chez moi une fois par semaine pour arranger tout ça parce que, on l'aura compris, je ne suis pas une fée du logis..."

Au sein de cet univers qu'on imagine joyeux, coloré et sans prise de tête, y a-t-il de la place pour une histoire d'amour, voire pour des enfants ? La pétillante comédienne de 40 ans ne donnera pas de détails sur sa vie sentimentale mais révèle les qualités qu'elle aime chez un homme : l'humour et plus précisément le second degré qui permet de créer une complicité. Quant à fonder une famille, elle ne s'avance pas : "On verra ce que la vie me propose... Je suis un peu sauvage vous savez." Elle vit en tout cas dans un cadre charmant, idéal pour une famille, à l'image de Pierre Niney qui s'est mis au vert avec ses filles et sa bien-aimée.

Interview à retrouver dans son intégralité dans le magazine Gala du 19 janvier 2023

Le Petit Miracle, avec également Jonathan Zaccaï et Eddy Mitchell, en salles le 25 janvier 2023