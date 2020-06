Alice Pol : En culotte sur un arbre, elle raconte son tournage périlleux

L'Aventure des Marguerite raconte l'histoire de Marguerite et Margot. Toutes les deux douze ans, et vivent à des époques différentes, la première en 1942 et l'autre en 2018. Elles voyagent dans le temps à cause d'une mystérieuse malle magique. Elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l'Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

L'Aventure des Marguerite sortira en salles le 14 juillet 2020.