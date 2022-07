"J'avais un peu honte" : Kendji Girac cash sur les difficultés dont il était victime plus jeune

La musique, les concerts, la famille... c'est bien simple, Kendji Girac n'a pas une minute pour lui ! Et pourtant, le jeune chanteur de 25 ans trouve toujours la force de relever de nouveaux défis. A la rentrée 2022, les téléspectateurs découvriront une nouvelle facette de son talent en assistant à ses premiers pas en tant que comédien. Il intègrera effectivement le cast d'une fiction dont le sujet principal est l'illettrisme. Ce projet, fatalement, lui tenait fort à coeur.

Avec l'envie d'apprendre, je m'en suis sorti assez vite

Si Kendji Girac a tant tenu à participer à l'aventure, c'est parce qu'il a lui-même été touché par le problème. "Etant un enfant du voyage, j'ai connu des petites difficultés de lecture et d'écriture, rappelle-t-il dans les colonnes du magazine Gala. J'ai été touché de près par l'illettrisme et j'en avais un peu honte. Et puis un jour, j'en ai parlé à mes équipes, car je ne voulais rien leur cacher. Ça m'a permis de surmonter un moment de ma vie un peu gênant, un peu délicat. Avec l'envie d'apprendre, je m'en suis sorti assez vite. Je veux dire à celles et ceux qui sont frappés par l'illettrisme que l'on peut toujours s'en sortir quand on a cette envie de toujours apprendre. Il n'est jamais trop tard. Abandonner, c'est mourir, apprendre, c'est vivre !"

La gloire et le succès, depuis sa victoire dans l'émission The Voice, n'ont pas changé Kendji Girac. La famille dans le coeur, la tête sur les épaules, il profite simplement des joies de la vie... mais se réjouit de pouvoir travailler ainsi pour pouvoir mettre ses proches à l'abri du besoin. D'autant que, depuis janvier 2021, il est papa d'une petite Eva Alba. "Mon seul objectif : laisser à ma fille de quoi vivre une belle vie, rappelle-t-il. Comme la mienne. Cela passe par le matériel, oui, mais par l'humain également et la transmission des valeurs que j'ai moi-même reçues de mes parents. Je pense à ma fille, mais je travaille également pour laisser ce qu'il faut à ma famille, mes neveux, mes nièces. Pour qu'ils aient tous un avenir merveilleux. Qu'ils ne manquent de rien..."

