"Je n'avais que 11 ans" : Caroline Margeridon et ce "vieux de 35 ans", un baiser qui a mal tourné...

On le sait, Caroline Margeridon est une bonne vivante, excentrique et très bavarde. Dans les pages de son livre intitulé Libre ! et paru en novembre 2021 aux éditions Plon, la célèbre acheteuse de l'émission Affaire conclue se confie comme rarement. Elle y raconte notamment ses peines de coeur et ses expériences de jeunesse. L'une d'entre elles l'a d'ailleurs particulièrement marquée... Il s'agit de sa rencontre mémorable avec un Espagnol alors qu'elle n'avait que 11 ans !

Déjà à l'époque Caroline Margeridon était têtue. Pour "faire suer" son amoureux, Félix, parti aux États-Unis faire ses études, elle se rend à une fête et se laisse charmer par un autre homme, bien plus vieux qu'elle. "À une fête de Bayonne, j'ai embrassé un 'vieux' de 35 ans, plutôt beau, un Espagnol (...). J'ai détesté ça ! Mais lui non, apparemment...", raconte-t-elle. Rapidement mal à l'aise, la très jeune Caroline tente de se défaire de cet homme avec grande difficulté. "J'avais honte quand il me poursuivait dans les rues de Biarritz pour essayer de me revoir. J'ai eu beau lui dire 'après' que je n'avais que 11 ans, mon physique de jeune fille bien plus âgée me jouait des tours et il ne voulait rien entendre...", continue-t-elle d'expliquer.

J'ai appris à me protéger des hommes

Mine de rien, Caroline Margeridon est traumatisée par cet épisode fâcheux et s'applique ensuite à mettre des barrières pour se créer une carapace. Pendant longtemps, elle refuse de se lancer dans d'autres histoires de coeur. "C'est à ce moment de ma vie que j'ai appris à me protéger des hommes et à jouer la femme inaccessible – à l'époque, je vous l'accorde, c'était juste la fille inaccessible !", dévoile-t-elle ensuite.

À cette époque, elle décide même de mettre un terme à son amourette avec le fameux Félix. "J'ai appelé Félix pour lui dire que c'était fini alors que rien n'avait vraiment commencé, qu'il pouvait rester aux States et ne plus jamais revenir", se souvient-elle avant de conclure : "De 11 à 15 ans, l'Amour n'était pas au rendez-vous et, à bien y penser, je devais vraiment être trop petite." Heureusement la belle blonde s'est depuis bien rattrapée et a même eu deux enfants : Alexandre, âgé de 23 ans, et Victoire, 22 ans.